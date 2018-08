Quase metade dos candidatos do RN deixa de prestar contas

Arquivo Nominuto Pedro Quithé declarou no começo da campanha que poderia gastar até R$ 10 milhões.

Na capital potiguar, o resultado das urnas acompanhou exatamente a ordem na riqueza das campanhas: a candidata que mais gastou foi também a que se elegeu, Micarla de Sousa (PV), que investiu R$ 3 milhões.Fátima Bezerra (PT), segunda colocada, desembolsou pouco mais da metade da pevista: R$ 1,7 milhão. Quase 10% disso, R$ 197 mil, foi o que gastou o terceiro colocado na eleição, Wober Júnior (PPS). Joanilson de Paula Rêgo (PSDC), quarto lugar em gastos e em votos, usou R$ 46,5 mil durante a campanha.Os recursos usados por Miguel Mossoró (PTC) não foram contabilizados ainda pela Justiça Eleitoral, mas é possível que tenha sido exceção à “regra”: apesar de possivelmente ter gastado quase o dobro Joanilson, em torno de R$ 80 mil, acabou ficando atrás do advogado em mais de 2 mil votos.Dário Barbosa (PSTU) e Pedro Quithé (PSL) ainda não enviaram o balanço de suas campanhas à Justiça.Ainda em julho, Quithé previu uma campanha milionária, que chegaria à cifra dos R$ 10 milhões, e foi assunto nos jornais nacionais. O ex-candidato não obteve êxito, no entanto, nem na arrecadação nem nos votos: ele ficou em último lugar, conquistando apenas 539 dos eleitores.

Vereadores

A regra “quem gasta mais é mais votado” não se aplicou aos vereadores eleitos. Hermano Morais (PMDB), o que mais gastou, ficou em quarto lugar na preferência do eleitorado. O montante se aproximou daquele usado pelo candidato a prefeito Wober Júnior, R$ 158 mil.Raniere Barbosa (PTB), segundo lugar nos votos e nos gastos, declarou à Justiça Eleitoral ter desembolsado R$ 138 mil, quase a mesma quantia usada por Júlia Arruda (PSB), R$ 124 mil, que acabou ficando em 16º lugar nas urnas.A campanha mais pobre entre os 21 vereadores eleitos foi a da ex-sargento Mary Regina (PDT), que com apenas R$ 11 mil ficou apenas uma posição atrás de Júlia, no 17º lugar.

Contas

Cabe agora ao Tribunal Regional Eleitoral analisar se houve alguma irregularidade na captação e nos gastos dos recursos pelo candidatos. O Órgão tem até 18 de dezembro – data em que os candidatos eleitos são diplomados - para julgar todos os processos.Os 150 políticos que ignoraram o prazo da Justiça deverão receber uma notificação para comparecerem às zonas eleitorais. Até prestarem contas, ficarão privados de renovar CPF, serem aprovados em concursos ou se candidatarem novamente.