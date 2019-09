Em jogo emocionante, Potiguar de Mossoró derrota o América por 3 a 2 Na sua estréia no campeonato, "time macho" venceu o alvirrubro em partida disputada no estádio Nogueirão.

Em um jogo emocionante com cinco gols, o Potiguar de Mossoró estreou no Campeonato Estadual derrotando o América por 3 a 2, no estádio Leonardo Nogueira, o Nogueirão, em Mossoró. A equipe mossoroense chegou a abrir 3 a 0, mas no final da partida relaxou e o América se aproveitou para marcar dois gols.



O jogo começou com as duas equipes não querendo se expor e ficaram mais se estudando dentro de campo. Nas primeiras investidas ao ataque, Potiguar e América procuraram explorar a jogada aérea, mas paravam nos goleiros Paulo Renato e Rodolfo, respectivamente.



O primeiro gol da partida saiu aos 18 minutos com o atacante Helinho. Ele completou cruzamento na área feito por Vandinho e colocou no canto do goleiro do América. O alvirrubro não se abateu com o gol e foi em busca do empate tentando criar jogadas, principalmente em chutes de fora da área.



Mas aos 32 minutos o América fica com um jogador a menos com a expulsão de Marcão após uma agressão vista pelo assistente e denunciada ao árbitro, que aplicou o cartão vermelho.



Com a vantagem de um homem em campo e vencendo o jogo, o Potiguar começou a explorar os contra-ataques, mas pecava na finalização. Nos acréscimos, Fábio Neves chutou de fora da área e quase surpreendeu o goleiro Paulo Renato, que colocou para escanteio.



No segundo tempo, a partida continuou movimentada. O América querendo o empate e o Potiguar explorando o contra-ataque. Em um deles, aos 20 minutos, marcou o segundo gol com Vandinho. O atacante do Potiguar recebeu passe pela direita, invadiu a área e bateu forte sem chances para o goleiro Rodolfo.



Tomando dois gols e com um homem a menos, o América começou a se desestruturar dentro de campo e isso resultou no terceiro gol do Potiguar. Em outro contra-ataque, Fábio invadiu pela direita e chutou com violência no canto direito de Rodolfo.



O América tentava diminuir o resultado e o jogo começou a ficar mais cadenciado por parte do Potiguar. Contudo, nos minutos finais, o alvirrubro marcou seus dois gols. O primeiro aos 32 minutos em um belo chute de fora da área de Carlinhos.



Oito minutos depois, Tiago Messias fez outro belo gol. Ele aproveitou uma rebatida dentro da área e acertou um voleio no canto esquerdo do goleiro Paulo Renato marcando o segundo gol do América na partida.



Na próxima rodada, o América vai a Currais Novos enfrentar o Potyguar enquanto o Potiguar recebe o Corintíans.