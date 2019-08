Prefeitura de Natal abre seleção para contrato imediato de 18 médicos Inscrições ocorrem nas próximas segunda e terça-feiras (26 e 27). Seleção consiste em análise curricular.

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratar 18 médicos clínicos gerais. As inscrições ocorrerão na próxima segunda e terça-feiras (26 e 27). A resolução foi publicada no Diário Oficial deste sábado (24).



A seleção consiste apenas em análise de currículo, e a avaliação será feita por uma Comissão de Processo Seletivo Temporário de Médicos para Pronto-Atendimento e Unidades Básicas de Saúde, constituída por três servidores municipais.



O objetivo é “organizar o quadro de lotação dos profissionais médicos”, e a jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, podendo ser cumprida em regime de plantão, no caso de pronto atendimento. Os médicos poderão trabalhar ainda nas Unidades Básicas de Saúde.



Os interessados devem se inscrever na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no edifício Ducal Center (rua João Pessoa, 634, Centro) munidos de RG, CPF e CRM, diploma médico e curriculum vitae.



O contrato valerá por seis meses, podendo ser prorrogado por até dois anos, e os médicos ganharão R$ 4.000, os que trabalharem 40 horas semanais, e R$ 2.000, os que trabalharem 20 horas.