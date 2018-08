Micarla admite que equipe de transição sai na frente na corrida pelo secretariado A prefeita destacou a vantagem que a equipe terá com a convivência de 60 dias com ela durante o processo.

A prefeita Micarla de Sousa (PV) declarou antes do início da reunião com o prefeito Carlos Eduardo que está acontecendo neste momento, que a equipe de transição sai na frente na corrida pelo secretariado.



Micarla disse que a equipe de transição é composta basicamente por técnicos para que possam saber a real situação da cidade, mas que também são pessoas de confiança. “Eles saem na vantagem porque vão ter 60 dias de convivência full time comigo”, destacou.



Entre os nomes que compõem a equipe de transição estão o de Augusto Viveiros, que já chegou a dar entrevistas como secretário de Planejamento e o de Olegário Passos, que faz parte da Executiva do PV.