Bacia Potiguar rende R$ 19, 7 milhões na 10ª Rodada de Licitações

O leilão da bacia Potiguar na 10ª Rodada de Licitação de Blocos Exploratórios já foi encerrado. Foram negociados R$ 19, 7 milhões em 14 blocos, dos 35 oferecidos.Os investimentos previstos envolvem recursos de R$ 73,57 milhões somente na fase de exploração.A Petrobras foi a grande vencedora com oito blocos como operadora e mais cinco em consórcio. Também arremataram blocos na bacia Potiguar as empresas, Partex, das Ilhas Cayman, dois blocos em consórcio com a Petrobras; a portuguesa, Petrogal, três blocos, todos em consórcio com a Petrobras, além de outro em que a Petrobras será a operadora; e a Sipet Agropastoril que será a empresa operadora do consórcio formado pela Companhia Energética de Minas Gerais (24.5%), a Comp E&P de Petróleo e Gás S.A. (10%), a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais S.A. (24.5%), e a Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda (11%).





Confira os resultados aqui