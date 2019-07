UERN disponibiliza consulta aos locais de prova Pela internet os candidatos inscritos no Processo Seletivo Vocacionado podem ficar informados sobre os locais do exame.

A Comissão Permanente de Vestibular (Comperve), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), informa aos candidatos inscritos no Processo Seletivo Vocacionado (PSV 2009), que já está disponível, pela internet, a consulta aos locais de prova. Basta que os candidatos informem o número do CPF e o ano de nascimento. São 22.764 candidatos disputando as 2.220 vagas oferecidas pela UERN.



Os candidatos que ainda não retiraram o Cartão de Identificação, documento obrigatório para acesso aos locais de provas, poderão recebê-los nos próximos dias 12 e 13 de fevereiro.



As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de fevereiro. A Comperve informa ainda que continua inscrevendo, até o dia 2 de fevereiro, as pessoas interessadas em trabalhar no vestibular. Podem se candidatar os professores, técnicos-administrativos e discentes da instituição, bem como professores do ensino médio das Escolas-locais de aplicação das provas. Serão 1.427 pessoas trabalhando nos dias de prova, sendo que 900 são fiscais.



O link para consultar os locais de prova é o seguinte:



http://www.uern.br/graduacao/comperve/psv2009/localdeprova.asp



*Com informações da Assecom.