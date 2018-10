Gás do pré-sal é pouco se comparado à quantidade de petróleo Segundo o Superintendente de Promoção de Licitações da ANP, Paulo Alexandre, "se o gás for pouco ainda é muito".

As indefinições sobre as reservas petrolíferas do pré-sal também circundam a produção de gás. Estudos preliminares na camada indicam que há muito gás natural ou quase nenhum, o que torna vaga as conclusões sobre a reserva.



Mas, conforme o superintendente de Promoção de Licitações da ANP, Paulo Alexandre, quando se fala em pouco, os estudiosos estão fazendo comparação à produção de petróleo. “ Quanto mais leve o petróleo, mais gás”, afirma.



De acordo com ele, mesmo pouco, devido às proporções do pré-sal, a produção de gás ainda será bem desenvolvida. Porém, Paulo Alexandre acredita que o melhor é esperar até o próximo ano, quando vão sair os primeiros resultados dos estudos da reserva.

