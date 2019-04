Heráclito Noé fecha com grupo de oposição a Dickson

Júlio Pinheiro Heráclito Noé aderiu adere ao grupo de oposição a Dickson.

De acordo com o vereador, suas conversas com Dickson Nasser ocorreram logo após a eleição municipal e ele ainda não havia se decidido devido à indefinição sobre um nome do grupo dissidente. Apesar de o grupo continuar sem candidato, Heráclito Noé disse que foi atraído pela postura dos nove parlamentares.“Gostei dos princípios estabelecidos e da construção da idéia por parte do grupo. Estou fechado com eles (G-9), mas acho que devemos definir o candidato o mais rápido possível”, disse o vereador do PPS.Ainda de acordo com o vereador eleito, o presidente estadual do PPS, dpeutado Wober Júnior, não interferiu na decisão, mas também não foi consultado para o fechamento com a “oposição”. “Em uma reunião do diretório ele me disse que não iria interferir”, explicou.Como ainda há a indefinição quanto ao candidato à Presidência, Heráclito Noé diz que está à disposição para disputar o cargo, caso seja a vontade dos demais parlamentares do, agora, G-10. “Se eu pudesse era candidato até à Presidência da República”, brincou Noé.Os membros do G-10 estarão reunidos durante essa semana para definir o vereador que disputará a eleição. Até o momento, apenas o vereador Aquino Neto (PV), externou dentro do grupo que tem a intenção de disputar o cargo.