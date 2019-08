Benes Leocádio critica política do Governo Federal com os pequenos municípios

Gabriela Duarte Benes Leocádio garante que sua eleição não fará diferença para Robinson Faria.

O prefeito de Lajes previu dificuldades no cumprimento dos prefeitos à Lei de Responsabilidade Fiscal com a diminuição do repasse do Fundo de Participação do Município, que depende da arrecadação e deve cair com a crise financeira, e com a implementação do Piso Nacional dos Professores. Durante o ano de 2009, os prefeitos devem pagar 2/3 do Piso, que é calculado hoje em cerca de R$ 1.050.- Esse é o momento de tomar decisões antipáticas, disse, se referindo ao enxugamento da folha de pagamento das prefeituras.Sobre os reflexos de sua eleição na disputa do deputado estadual Robinson Faria (PMN) ao governo do Estado em 2010, o entrevistado negou que a Federação vá beneficiar o aliado. – Isso não fará diferença para o projeto de Robinson Faria. Agora, o amigo e prefeito Benes estará de mangas arregaçadas para elegê-lo governador em 2010.Depois de ensaiar uma discreta disputa eleitoral, Benes Leocádio foi eleito presidente da Femurn por consenso através de uma articulação política com a participação de Robinson Faria, que declarou que essa seria sua “primeira vitória política” rumo ao governo.A Femurn reúne 137 dos 167 municípios do RN, que contribuem com R$ 200 a 700 mensais, de acordo com o tamanho de sua população. Trinta municípios, entre eles Natal, estão, no entanto, inadimplentes.Entre os objetivos da Federação, criada há oito anos, está ajudar os prefeitos durante suas gestões e oferecer apoio político, na base da “união faz a força”. O novo presidente também quer modernizar as administrações e levar o projeto “Cidade Digital”, que leva internet banda larga a todos os munícipes, para as cidades do interior.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta quinta-feira (22).