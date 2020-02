José Narcélio deixa superintendência do DNIT

O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), José Narcélio Marques, anunciou nesta semana a saída do cargo. A decisão chegou em virtude de "motivos pessoais".

"Achei que estava na minha hora de sair. Tenho mais de 40 anos de rodoviária, trabalhando muito e sem férias. Decidi viver um pouco agora", falou.

A solicitação de exoneração foi encaminhada ao ministro Alfredo Pereira do Nascimento, que deve anunciar nos próximo dias o nome do substituto à vaga deixada pelo superintendente regional do Dnit no Rio Grande do Norte.