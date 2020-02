Ceará-Mirim: Peixoto anula concurso público realizado por Ednólia Decreto assinado pelo prefeito foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado. Concurso foi realizado em 7 de dezembro do ano passado.

O prefeito de Ceará-Mirim, Antonio Marcos de Abreu Peixoto, anulou o concurso público que foi realizado no dia 7 de dezembro do ano passado – quando o município era administrado por Ednólia Melo. O decreto número 2.140 foi publicado na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE).



Peixoto alegou que o “concurso público é um procedimento administrativo formado por uma sequência encadeada de atos administrativos: publicação de Edital, realização das inscrições, aplicação de provas, divulgação do resultado, homologação, nomeação e posse” e que o concurso “com provas realizadas em 7 de dezembro de 2008 não obedeceu a procedimentos regulares conforme a Lei Orgânica Municipal e legislação federal”.



No texto do decreto, o prefeito cita que “há irregularidades no edital como a não exigência de formação em nível superior em Pedagogia para as vagas destinadas a auxiliares de creche e para professores de ensino infantil e fundamental”.



Devido às irregularidades citadas por Peixoto, ele anulou o concurso “gerando efeitos retroativos desde a origem do ato, com observância do dever pela administração pública de indenizar o contratado pelos prejuízos comprovados”.