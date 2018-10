Luto em Caicó: morre Oscarina Torres

Blog do Robinson Pires Oscarina Torres era esposa do ex-prefeito Manoel Torres.

Oscarina era esposa de Manoel Torres de Araújo, que entre 1973-1975 e 1989-1992 administrou Caicó. Por diversas vezes, ela trabalhou na Secretaria de Ação Social, e era lembrada na cidade como “a grande dama”.O velório ocorre na Loja Maçônica Regenaração do Seridó, em Caicó, e às 16h será rezada uma missa de corpo presente na Catedral de Santana. A família aguarda a chegada dos filhos que moram fora da cidade para marcar o horário do sepultamento.Oscarina tinha 83 anos. Ela deixa Manoel Torres de Araújo, de 91 anos, com quem foi casada por 63 anos, e cinco filhos.