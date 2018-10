Clássico de Billy Wilder em cartaz no Cine Vanguarda Policial Pacto de Sangue começa às 17h, no TCP.

O Cineclube Natal, em parceria com o Teatro de Cultura Popular, promove mais uma edição do Cine Vanguarda, com o clássico Pacto Sangue, do diretor Billy Wilder ("Quanto Mais Quente Melhor", "Se Meu Apartamento Falasse").



A sessão de hoje (23) começa às 17h, com entrada a R$ 2.



Pacto de Sangue, baseado no livro "Three of a Kind" de James M. Cain, é um 'thriller' sobre adultério, corrupção e assassinato.



O roteiro foi escrito por Wilder, em parceria com o escritor Raymond Chandler, um dos maiores nomes da literatura policial norte-americana. A história é inspirada num crime ocorrido em março de 1927, em Nova York, cometido pela dona-de-casa Ruth Snyder e pelo amante dela, Judd Gray, um vendedor de 32 anos.



No filme, o agente de seguros Walter Neff conhece a atraente (e casada) Phyllis Dietrichson durante uma visita de trabalho. Eles logo se apaixonam e Phyllis o convence a elaborar um plano para assassinar o marido dela, depois deste fazer um seguro de acidente pessoal. O objetivo? Ficar com o dinheiro do seguro. Mas nem tudo dá certo.



Pacto de Sangue foi indicado a 7 Oscar, incluindo melhor filme e atriz, com a femme fatale Barbara Stanwyck.