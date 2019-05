Comunidade se prepara para celebrar festa de Santos Reis

A tradicional Festa de Santos Reis, comemorada amanhã (6) pela Igreja Católica como a Festa da Epifania, já começou no Santuário Arquidiocesano dos Santos Reis, no bairro de Santos Reis em Natal. A comemoração deu origem ao bairro e a partir de hoje (5) a comunidade celebra a data durante 10 dias.



Religiosidade e fé fazem da festa uma das mais prestigiadas pelos fiéis. Devotos de diversas partes do Rio Grande do Norte comparecem para a cerimônia religiosa tradicional.



Este ano, a festa traz como tema “A igreja continua na história a testemunhar o ressuscitado”.



Na cidade, a festa é comemorada no Santuário Arquidiocesano de Santos Reis, que fica localizado no bairro da zona leste da cidade.



“Estou muito satisfeito com a grande expectativa dos fiéis em torno da data, é muito forte ainda essa festa em Natal. Muitos peregrinos estarão reverenciando os Reis Magos”, declarou o padre Gilmar Pereira de Castro, da paróquia da Sagrada Família.



O padre afirma que a cada ano, a igreja vem se superando na organização. “Eu vejo como é efetiva a participação dos fiéis para a celebração da cerimônia”.



O cortejo segue pelas ruas dos bairros de Santos Reis, Rocas, Praia do Meio, com encerramento na avenida Café Filho, onde será celebrada a missa de encerramento da festa.



A programação religiosa teve início desde 28 de dezembro, com a abertura das festividades.



Programação



HOJE (5)



17h - Missa na Igreja da Sagrada Família, nas Rocas

19h30 - Novena - Terço dos Homens - Santuário dos Santos Reis

0h – Vigília da Epifania

Pregação: "Igreja Centenária de Natal."



TERÇA-FEIRA (6) - Dia de Santos Reis

6h - Alvorada

7h - Missa dos Idosos e Enfermos

9h - Missa dos Peregrinos e Devotos

11h - Celebração dos batismos

16h30 - Procissão das imagens dos Três Reis Magos e da Sagrada Família

Itinerário: Praça Wilson Miranda; Rua João Carlos de Souza; Rua Coronel Flamínio; Rua São João de Deus; Rua do Areal; Rua Pedro Afonso e Avenida Café Filho.

18h - Missa de Encerramento, na Avenida Café Filho, próximo ao Santuário dos Santos Reis, presidida pelo arcebispo dom Matia Patrício e concelebrada pelo monsenhor Lucas Batista.