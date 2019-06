Receita registra em 2008 recorde de apreensão de produtos ilegais vindos do Paraguai Balanço, divulgado hoje (12), mostra que houve um aumento de 6% em relação ao registrado em 2007.

A Receita Federal apreendeu US$ 81,98 milhões em mercadorias contrabandeadas do Paraguai em 2008. O valor se refere a equipamentos ilegais que teriam entrado no país pela Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu.



O balanço, divulgado hoje (12) pela assessoria da Delegacia da Receita Federal do Brasil, mostra que houve um aumento de 6% em relação ao registrado em 2007.



Segundo a assessora da Receita na fronteira, Christiane Larcher, trata-se de um recorde de apreensões – maior volume registrado até agora – atribuído ao aumento na fiscalização na área de fronteira.



Os veículos lideram a lista de apreensões com num total de 3.075 unidades, avaliadas em US$ 29,93 milhões, o que corresponde a um aumento de 27% em relação ao ano passado.



Em 2006 e 2007, os brinquedos apresentaram queda no número de retenções. Em 2008 as apreensões voltaram a subir, com índice 34% superior ao de 2007, totalizando US$ 2,6 milhões.



A queda mais significativa ocorreu com os cigarros, que caíram 43% em 2008. Durante todo o ano, foram apreendidos US$ 7,08 milhões desse tipo de mercadoria.



“A fiscalização em toda a extensão da ponte, que abrange as via vicinais, hotéis, tem sido muito rigorosa. O que vem acontecendo é uma clara migração desse tipo de contrabando para a região de Guaíra, pelo Lago de Itaipu, área mais difícil de controlar. Mas, a Polícia Federal montou um esquema especial também nestes locais”, explicou a assessora.



Ainda no balanço, destacam-se também as apreensões de eletrônicos. Em 2008, foram retidos US$ 13,97 milhões, um aumento de 13% em relação ao registrado em 2007.



Além das mercadorias e veículos, foram apreendidos vários tipos de droga, como maconha, cocaína, haxixe, crack, lança-perfumes, armas e munições.