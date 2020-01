Reunião define planejamento e estratégia para clássico-rei

Vlademir Alexandre

O presidente da FNF, José Vanildo, informou que o encontro deve acontecer no começo da tarde. "Ainda estamos definindo o horário", disse. "Uma reunião como essa é importante devido ao diferencial que existe neste jogo", completou.Ele informou que a carga de ingressos será de 20 mil ingressos sendo metade para cada clube além de quatro mil entradas extras. Vanildo explicou que a idéia faz parte da campanha "minha torcida é a maior". "Os ingressos virão com a logomarca do ABC e do América. A idéia é incentivar o torcedor a mostrar que a torcida do seu clube é a maior", explicou.Mesmo diferenciados, continuou o presidente da FNF, os ingressos dão acesso a todos os portões do estádio. "Faremos uma divisão para que os torcedores possam ter acesso ao local de sua torcida da melhor maneira possível", declarou.A expectativa do presidente da FNF é que a carga de ingressos chegue a Natal na quinta-feira (12) pela manhã e comece logo a ser comercializada.ABC e América se enfrentam domingo (15) às 17h, no estádio Machadão. O clássico-rei será acompanhado em tempo real pelo portal