Comissão irá elaborar termo de referência para licitar transportes

Ana Paula Oliveira Kelps Lima quer realizar licitação em 2010

“Assim que ela (a prefeita Micarla de Souza) chegar de viagem isso deve ser definido, talvez seja publicado no Diário Oficial na próxima terça, ou quarta-feira”, afirma o secretário, referindo-se à criação da comissão formada por técnicos da STTU, Secretaria de Administração e Procuradoria do Município, que terá a responsabilidade de redigir um termo de referência para a licitação.Esse, porém, é apenas o primeiro dos vários passos a serem dados para a realização da concorrência definitiva. Segundo ele, após o termo de referência estar pronto, possivelmente por volta do mês de abril, será aberta uma licitação prévia, para escolha de uma empresa que vai definir o melhor modelo para a licitação dos transportes coletivos.Somente após essa empresa elaborar esse modelo, o edital de licitação das linhas de ônibus e alternativos poderá ser publicado, o que Kelps Lima espera que ocorra até 2010.