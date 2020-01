STTU determina uso de fardamento por trabalhadores do transporte opcional

Vlademir Alexandre Trabalhadores deverão usar calça e sapatos pretos.

A portaria determina as cores da farda: calça preta, camisa branca e sapato preto. Os motoristas e cobradores deverão portar crachá de identificação com selo de autenticidade, que será renovado mensalmente junto a Associação dos Trabalhadores do Transporte opcional do RN (Astoern).O documento terá que constar os dados como RG, CPF e foto e só será obtido através de solicitação feita ao Sindicato dos Proprietários de Transporte Opcional (Sitoparn).