Bando invade e assalta hotel em Ponta Negra Quatro homens armados e em um Marea chegaram ao estabelecimento onde renderam funcionários, roubaram objetos nos quartos e fugiram.

Uma quadrilha formada por quatro homens armados assaltou um hotel, em Ponta Negra. O fato aconteceu no final da manhã desta terça-feira quando os assaltantes chegaram ao hotel dentro de um Marea de cor branca e placas de Nova Cruz.



Segundo informações da Polícia Civil, três dos quatro homens desceram armados e entraram no hotel rendendo seis funcionários do estabelecimento. Em seguida, eles foram aos quartos dos hóspedes e entraram em três deles onde roubaram alguns objetos pessoais.



Enquanto os bandidos faziam o “rapa” nos quartos, os funcionários foram rendidos e colocados dentro de um quarto. Eles fugiram sem deixar pistas, mas há informações que o circuito interno de câmeras flagrou a entrada deles no hotel e isso pode ser usado nas investigações.