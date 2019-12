Salvador aposta no turismo e infraestrutura durante visita da FIFA Inspetores da FIFA e presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chegaram à cidade na quinta-feira à noite e conheceram o projeto nesta sexta pela manhã.

Salvador foi a primeira das quatro capitais nordestinas a receber a comissão de inspetores da Fifa e o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ricardo Teixeira, que desde a semana passada percorrem as cidades candidatas a sediar jogos da Copa do Mundo de Futebol, em 2014.



A capital baiana aposta no aspecto do turismo e da infraestrutura para conquistar uma das vagas. Segundo informações da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Salvador possui um dos mais bem localizados portos do Brasil, com capacidade para ancorar transatlânticos.



Nos dois últimos anos, cerca de 40 navios – com 94 ancoragens – trouxeram para Salvador um total de 110 mil passageiros de várias nacionalidades. O aeroporto de Salvador chega a realizar 240 operações por dia – entre pousos e decolagens – num total de 16,5 mil passageiros.



Ainda de acordo com a Setre, a cidade possui uma das maiores redes hoteleiras do Nordeste, com um total de 24.898 leitos (13.696 classificados e 11.202 não classificados). Até 2014, há previsão de mais 4.218 novos leitos, podendo ainda ter sua capacidade de hospitalidade reforçada por aluguéis de imóveis por temporada.



Dentro do projeto da capital baiana, está o projeto de reforma do estádio Otávio Mangabeira, a Fonte Nova, que passou algum tempo interditado em virtude da tragédia ocorrida em 2007 durante o jogo entre Bahia e Vila Nova quando sete torcedores caíram das arquibancadas e morreram.



Em Salvador, o presidente da CBF declarou que a capital baiana tem boas chances para sediar jogos do Mundial, mas não quis se aprofundar em seus comentários.



Depois de Salvador, a comitiva da FIFA e da CBF embarcou com destino a Recife, em Pernambuco. Por fim, Natal será a última cidade visitada neste penúltimo dia de inspeção das cidades candidatas.