Liderança do Estadual muda de clube, mas continua no interior Santa Cruz derrotou o ASSU e tomou a ponta da tabela, que era ocupada pelo ASSU.

O Campeonato Estadual tem um novo líder depois da terceira rodada, que continua sendo do interior do Rio Grande do Norte. O posto antes ocupado pelo ASSU, que foi derrotado pelo ABC por 2 a 1, agora é do Santa Cruz.



Com a vitória por 1 a 0 contra o Macau, gol de Jandir, fora de casa, o Santa Cruz chegou aos 9 pontos.



Já o Real Independente e o Baraúnas não sairam do 0 a 0. Enquanto o Real conquistou seu primeiro ponto na competição, o Leão mossoroense só empatou até agora na competição.



Enquanto isso, seu rival na capital do Oeste conquistou mais uma vitória. Dessa vez, a vítima do Potiguar foi o Corintíans de Caió.



O "time macho" não tomou conhecimento e aplicou 4 a 0 no "galo do Seridó" jogando no estádio Nogueirão. Rumenigue, Helinho, Marcelo Dias e Max fizeram a festa da torcida alvirrubra.