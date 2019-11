Vivo/Minas supera Cimed/Brasil Telecom e garante vaga na final

RIO DE JANEIRO – Em mais uma grande partida, o Vivo/Minas (MG) derrotou, nesta segunda-feira (02.02), a Cimed/Brasil Telecom (SC), por 3 sets a 1 (25/22, 22/25, 25/20 e 25/16), em 1h49 de jogo, na Arena Vivo, em Belo Horizonte, e garantiu a vaga na final do terceiro turno da Superliga Masculina de vôlei 08/09. A partida, válida pela sexta e última rodada da fase, também serviu para definir de quem será o mando de quadra na final. Mesmo com a vitória, o time mineiro perdeu, no desempate por point average, o privilégio para os catarinenses.



O líbero Serginho, do Vivo/Minas, foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu o troféu VivaVôlei. Seu companheiro de equipe, o ponteiro Maurício foi o maior pontuador com 16 acertos.

De acordo com o técnico Mauro Grasso, do Vivo/Minas, o importante foi ter conquistado mais uma vitória sobre os rivais, mesmo tendo perdido o mando de quadra da final do turno.



“Obviamente queríamos trazer o espetáculo para nossa torcida. No entanto, sabíamos da dificuldade do jogo. Cimed/Brasil Telecom e Vivo/Minas não é jogo para 3 sets a 0. Hoje não foi diferente. Tivemos muito equilíbrio, mas conseguimos sair com a vitória”, afirma Mauro Grasso.



O meio-de-rede André Heller, do Vivo/Minas, confessou que não dá para pensar em point average durante o jogo. “Em um jogo como este, contra a Cimed/Brasil Telecom, só conseguimos pensar em vencer. E temos que estar focados sempre nisso. Não dá para lembrar que a decisão poderia ficar para o point average. O importante foi ter feito um belo espetáculo para o público. Agora, vamos pensar na final”, diz André Heller.

Cimed/Brasil Telecom e Vivo/Minas voltam a se enfrentar nesta sexta-feira(06.02), às 21h. O mando de campo é do time catarinense.

Jogo

No primeiro set, tanto Vivo/Minas quanto Cimed/Brasil Telecom mostraram o que todos esperavam deles: disposição e qualidade. Com um começo eletrizante, o ‘anfitrião’ mostrou que iria brigar muito pela vitória. Comandado pelos atacantes Igor, que substituiu o oposto André Nascimento, machucado, e Maurício, o time mineiro chegou, nas duas paradas técnicas, na frente do placar.



A Cimed/Brasil Telecom chegou a virar o placar, mas nos momentos decisivos brilhou a estrela dos jovens do Vivo/Minas, que conseguiram fechar: 25/22.



Na segunda parcial, o time catarinense, liderado pelo levantador Bruno, foi quem mandou na quadra. Como o bloqueio do Vivo/Minas não conseguiu ser tão eficiente, o poderio da Cimed/Brasil Telecom sobressaiu.

No entanto, o time da casa não se mostrou derrotado. Buscou o resultado até o final da partida e chegou a empatar o placar em 22/22, após o técnico Mauro Grasso fazer uma inversão na quadra. Mesmo com a reação do Vivo/Minas, a Cimed/Brasil Telecom comprovou o bom momento e devolveu: 25/22.



No terceiro set, mais uma demonstração de força do time mineiro. Após serem derrotados na segunda parcial, os jogadores do Vivo/Minas entraram na quadra mostrando a mesma disposição que os levou a vitória no primeiro set.



Dessa maneira, o Vivo/Minas voltou a ser mais eficiente no bloqueio e no ataque, conseguindo se manter sempre a frente do placar. Sem apresentar a regularidade dos dois outros sets, a Cimed/Brasil Telecom não conseguia reagir e acabou derrotada: 25/20 para o time mineiro.



A quarta parcial destoou do restante da partida. Necessitando da vitória para assegurar sua vaga na final, o Vivo/Minas entrou com ainda mais vibração do que no último set. Do outro lado, a Cimed/Brasil Telecom errava bastante. Com esse panorama, a vatangem do time mineiro foi aumentando até chegar a sete pontos: 20/13.



Seria necessário apenas trocar pontos, mas o Vivo/Minas aumentou a diferença e conseguiu fechar, em grande estilo: 25/16.



EQUIPES

VIVO/MINAS – Rafa, Igor, Ezinho, Maurício, Henrique e André Heller. Líbero - Serginho

Entraram: Dante, Dani, Wanderson e Thiago Barth.

Técnico – Mauro Grasso

CIMED/BRASIL TELECOM – Bruno, Théo, Renato, Thiago Alves, Éder e Lucas. Líbero – Mário Jr.

Entraram: Joel, Jamelão e Dirceu.

Técnico – Marcos Pacheco