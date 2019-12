Estado adia início do ano letivo

O início do ano letivo para os alunos da rede estadual de ensino não será mais na próxima segunda-feira (9), e sim no dia 2 de março.O secretário estadual de educação, Ruy Pereira, explicou que o adiamento aconteceu em virtude do pedido dos gestores municipais.De acordo com ele, alguns prefeitos reclamaram o adiamento das aulas, pois ainda desconheciam a situação administrativa da cidade depois da mudança de governo.

Outro problema é a falta de convênio entre o Estado e os municípios do interior para o transporte dos alunos.

"Se mantivéssemos o início das aulas para o dia 9, como estava programado, o calendário entre as zonas urbana e rural ficaria desigual, com quase um mês de diferença", disse o secretário.

Greve

Uma possível greve dos professores pode adiar ainda mais o início do ano letivo. Em uma assembléia marcada para a próxima segunda-feira (9), no Winston Churchill, a categoria pode decidir pela paralisação.

"Estamos querendo discutir o piso que atualmente é de R$ 950. Além disso, queremos a aplicação do Plano de Carreira dos professores que eles estão querendo rasgar", disse a diretora geral do Sindicato dos Profissionais em Educação do Rio Grande do Norte, Fátima Cardoso.