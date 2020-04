Copa do Mundo de 2014: número de leitos atinge índice satisfatório Cadastramento dos hotéis afastou o risco de Natal deixar de entrar no evento por falta de acomodações

O número de leitos contratados nos últimos dois dias para a Copa do Mundo de 2014 atingiu o índice satisfatório, afastando assim, o risco de Natal deixar de se tornar sub sede dos jogos por insuficiência de acomodações.



A informação foi dada pelo diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira no Rio Grande do Norte – ABIH/RN, Murillo Felinto, ao afirmar que apesar do representante da Fifa, Marcos Ponce de Leon, que se encontra na cidade desde ontem (17) fazendo esse cadastramento, não ter concluído o levantamento do número de leitos, a procura por parte dos hoteleiros até o meio-dia de hoje (18) foi grande. A expectativa girava em torno de 10 mil unidades.



Murillo disse ainda que a ABIH/RN e a Fifa decidiram prorrogar o cadastramento dos hotéis até o dia 3 de março, para dar oportunidade aos que ainda não disponibilizaram os leitos do seu estabelecimento. “A meta agora é fazer com que Natal seja a cidade que ofereça o maior número de meios de hospedagem para a Fifa durante a Copa do Mundo”, destaca.



O representante da Fifa visitará outras cidades, porém os interessados em cadastrar os leitos poderão procurar diretamente a sede da ABIH/RN, localizada na Rua Major Afonso Magalhães (antiga Rua 2 de Novembro), 127, Areia Preta. Outras informações pelo telefone: 3202 5547.