Ex-senador José Jorge é nomeado ministro do TCU Nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União.

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (19) traz publicada a nomeação do ex-senador José Jorge de Vasconcelos Lima para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.



José Jorge, do partido do Democratas, ocupava até então o cargo de diretor-presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB).



A Câmara dos Deputados aprovou o nome de José Jorge, em dezembro, na última sessão de votações de 2007, para assumir a vaga do ministro Guilherme Palmeira, que se aposenta compulsoriamente.



* Fonte: Agência Brasil.