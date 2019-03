Garibaldi considera "hostilidade" decisão da Câmara de não promulgar PEC dos vereadores O senador potiguar não gostou da atitude da Câmara em barrar o Projeto de Emenda Constitucional

"Acho que foi um ato de hostilidade da Mesa da Câmara com relação ao Senado". Assim, o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho, definiu a decisão da Mesa da Câmara dos Deputados de não promulgar a Proposta de Emenda à Constituição 20/08, que cria mais de 7 mil vagas para vereadores no país.



A promulgação de emenda à Constituição é ato conjunto que deve levar a assinatura dos dirigentes do Senado e da Câmara. Os deputados se recusaram a promulgar a PEC sob o argumento de que ela foi modificada pelo Senado, que retirou do texto o artigo que tratava da redução dos gastos com as câmaras municipais, que seriam tratados em uma PEC paralela.



"Acho que foi um ato de hostilidade. Durante todo o ano tivemos um bom relacionamento com a Câmara. Isso não poderia ter sido feito sem que antes tivéssemos dialogado" disse Garibaldi.



Ante a observação de um repórter de que a PEC foi deformada no Senado, Garibaldi Alves disse que, de acordo com explicações do relator da matéria, senador César Borges (PR-BA), não houve aumento de despesas, mas apenas o desdobramento de parte da PEC para uma votação posterior. O presidente do Senado insistiu em afirmar que "o que faltou foi diálogo e entendimento entre as duas Casas".



Garibaldi lembrou que há precedente de eliminação de artigo de emenda à Constituição sem que a matéria precise ser mandada de volta para votação na outra Casa do Congresso. Ele disse que não tem ainda nenhuma providência a tomar sobre o assunto, até em razão da exiguidade do tempo.



"Não sei o que poderia ser feito a essa altura. Não me reuni nem com a Mesa nem com a Consultoria Jurídica do Senado" disse.



Quando um jornalista indagou a Garibaldi se ele ia aguentar o "o desaforo" que estava sendo feito pela Mesa da Câmara, o presidente do Senado respondeu:



- Eu também não sou de tanta briga assim.



*Fonte: Agência Senado