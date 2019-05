Júnior Escóssia trabalha para eleger sucessor

O vereador Júnior Escóssia (DEM) entrou de cabeça na campanha do colega Claudionor dos Santos (PDT), pré-candidato à presidência da Câmara de Mossoró. Joga com tudo.



Júnior é o atual presidente, em mesa diretora da qual Claudionor é vice. Apesar de não ter se reelegido à câmara, ele trabalha para manter "espaços" na Casa na próxima legislatura, com o endosso do sucessor.



Vem daí sua aposta nesse nome, com quem possui bom relacionamento. As articulações não o levam à exposição direta, mas respaldam questões pontuais tratadas por Claudionor. Engana-se quem pensa que Júnior Escóssia "está morto".



Com o leque de apoios externos que conseguiu enfaixar até aqui, Júnior e o ex-deputado estadual Carlos Augusto Rosado (DEM), por exemplo, a postulação de Claudionor dos Santos ganha mais musculatura.



Claudionor exala confiança redobrada, desde o final de semana. Suceder Júnior na presidência, em 1º de janeiro, parece palpável.



O duelo não é para amadores. Claudionor, Carlos e Júnior que o digam.