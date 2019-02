Autorização para vítimas de Santa Catarina sacarem FGTS está no Diário Oficial Medida busca beneficiar famílias que perderam tudo com as fortes chuvas que atingiram o estado.

O Diário Oficial da União de hoje (12) traz publicado o decreto que autoriza o saque total do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as vítimas da chuva em Santa Catarina.



Segundo o Decreto n.º 6.688, assinado ontem (11) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Caixa Econômica Federal definirá os procedimentos para a retirada do dinheiro em dez dias, permitida apenas para os catarinenses atingidos pelas enchentes.



A regra atual prevê limite de saque de R$ 2,6 mil em situações de calamidade pública e apenas uma única vez no ano. Com o texto de hoje, os atingidos não terão limite de valor e nem de número de saques.



Hoje o presidente Lula visita os municípios de Blumenau e Itajaí, uns dos mais afetados pelas enchentes.