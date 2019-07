Saúde: Se o Governo não tomar uma decisão, tomaremos a nossa para Natal, diz Micarla

Júlio Pinheiro Micarla participa da reunião com a governadora apenas como ouvinte.

Reafirmando a gravidade do problema também para Natal, que decretou estado de calamidade na Saúde, Micarla argumenta que o pouco tempo em que está na Prefeitura não foi suficiente para que se pudesse debater sobre o problema com os médicos.“Esse contrato esteve em vigor durante 12 anos, e não é em 15 dias que podemos chegar a uma solução. Precisamos de um debate maior, mesmo entendendo que a população não pode esperar”, disse a prefeita.Por Natal ser uma das cidades mais afetadas com a crise na Saúde, Micarla afirmou que não vai aguardar apenas uma posição do Governo do Estado para a solução do caso. “Se o Governo não tomar uma decisão hoje, tomaremos a nossa para Natal. Mas buscaremos a solução para os natalense, até porque há menos recursos”, explicou.Questionada se é favorável à renovação do contrato com os anestesiologistas, a prefeita não foi direta, mas afirmou que é necessária uma solução para que se tenha tempo de um debate mais aprofundado.“Sou a favor de que sejam tomadas providências para que se tenha um tempo exeqüível para o debate e para chegarmos a uma solução definitiva”, declarou.