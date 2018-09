ABC 1 x 1 Marília: fim de jogo Alvinegro recebe o MAC, no Frasqueirão, em jogo que uma vitória representa a permanência do ABC na série B.

FIM DE JOGO



47 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO MARÍLIA!!! Fernando empata o jogo. Ele dominou bola dentro da área e bateu para marcar o gol do MAC



45 minutos - ABC fica com um a menos. Éverton foi expulso após entrada forte em jogador do Marília. Árbitro deu cartão vermelho direto e sinaliza com três minutos de acréscimos.



44 minutos - Resultado é importante para o ABC garantir sua permanência na série B, em 2009.



42 minutos - GOOOOOOOOOOOOOL DO ABC!!!! Bosco abre o placar para o alvinegro depois de cobrança de falta, que morreu no fundo do gol.



36 minutos - No travessão!!!! Altair cobra a penalidade e acerta o travessão de Paulo Musse.



35 minutos - Pênalti a favor do Marília!! Ben-Hur derruba o atacante João Vitor dentro da área.



30 minutos - Uhhhhhh!! Pressão total do ABC! Ronaldo Capixaba acerta o travessão do Marília após desviar cobrança de falta e na sobra ninguém aproveitou para marcar o gol. Fábio Silva tentou e a zaga salva em cima da linha.



26 minutos - Tempo vai passando e a torcida fica impaciente. Alguns começam a "cornetar" o técnico Artur Neto no banco de reservas.



25 minutos - Uhhhhh!!! A bola "beija" o travessão de Paulo Musse após cobrança de falta e o desvio de cabeça feito por Betinho.



21 minutos - Uhhhhh!! Lance perigoso no ataque do Marília e a bola é desviada pela zaga.



18 minutos - Jogo continua bom no Frasqueirão. O que falta são os gols.



14 minutos - Uhhhhh!!! Quase Paulo Musse deixa a bola escapar entre as pernas em mais uma finalização do Marília.



10 minutos - Alvinegro pressiona, pressiona, mas não consegue chegar ao primeiro gol no jogo.



6 minutos - Outra jogada pela esquerda e Panda cruza para a área. Fábio Silva completa de cabeça, mas para fora do gol.



3 minutos - ABC volta para o segundo tempo com o mesmo ritmo do primeiro e pressiona o Marília.



1 minuto - Uhhhhhh!! ABC começa com tudo! Fábio Silva recebe passe de Ronaldo Capixaba e bate forte para defesa de Alencar



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - Uhhhhhh!! Ronaldo Capixaba tenta um voleio dentro da área e a bola passa perto do ângulo do gol do Marília.



45 minutos - Cobrança desviada pela zaga do Marília.



44 minutos - Falta boa para o ABC no final do primeiro tempo.



39 minutos - Outra jogada no ataque do Marília. Altair chuta e Paulo Musse defende.



35 minutos - ABC pressiona o Marília, mas o calor faz com que o ritmo diminua.



29 minutos - Primeira baixa para o técnico Artur Neto. Jean Carioca sente a coxa, sai chorando e será substituído por Fábio Silva.



27 minutos - Altair tenta em cobrança de falta para o Marília, mas a bola vai para fora sem perigo.



22 minutos - Uhhhhhh!! Ronaldo Capixaba perde chance incrível. Atacante alvinegro precisava bater de jeito simples, mas a conclusão sai errada.



19 minutos - Uhhhhhhh!!! Paulo Musse vai se destacando no jogo. Betinho deu uma paulada e o goleiro espalmou. A bola sobra para Ricardinho Furacão e mais uma vez o número 1 do ABC defende.



16 minutos - Uhhhhhh!!! Ronaldo Capixaba perde uma grande chance dentro da área. Atacante alvinegro poderia ter tocado para Jean Carioca ou Alexandre.



14 minutos - Jogadores da defesa do ABC discutem após o lance perigoso do Marília.



13 minutos - Uhhhhh!! Paulo Musse faz grande defesa. Lançamento nas costas de Ben-Hur e Betinho cruzou para Ricardinho Furacão, que bateu para defesa do goleiro alvinegro.



8 minutos - Uhhhhh!! Outra jogada na área do Marília. Dessa vez, Márcio Hahn cabeceia com perigo e Alencar defende. Ronaldo Capixaba acompanhava o lance e quase aproveita o lance.



7 minutos - Uhhhh!! Márcio Santos completa cruzamento, mas a cabeçada vai para fora do gol.



5 minutos - Cobrança de escanteio do Marília e Paulo Musse dá um tapinha para tirar a bola da área.



4 minutos - Jogo é movimentado no Frasqueirão. Pressão da torcida e forte calor podem ser fatores a favor do alvinegro.



1 minuto - Falta perigosa a favor do ABC após boa jogada de Alexandre, que foi derrubado. Na cobrança de Bosco, a bola sai em tiro de meta.



ABC e Marília se enfrentam no estádio Frasqueirão em jogo que significa muito para os dois clubes, que se encontram em uma zona não muito confortável da tabela.



Uma vitória alvinegra representa a permanência na série B.