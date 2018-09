Brasil é superado pela Holanda e aparece em 5° no ranking da Fifa O Brasil, que começou o ano de 2008 em segundo lugar, atrás apenas da Argentina, chegou a cair para a sexta posição na atualização de setembro deste ano.

A seleção brasileira perdeu a quarta posição no ranking mundial da Fifa para a Holanda, de acordo com a atualização divulgada nesta quarta-feira. A Espanha ainda aparece na liderança, e a Inglaterra ganhou quatro lugares e voltou ao top 10.



O Brasil, que começou o ano de 2008 em segundo lugar, atrás apenas da Argentina, chegou a cair para a sexta posição na atualização de setembro deste ano. Voltou para o quarto lugar no mês seguinte, e agora aparece atrás de Espanha, Alemanha, Itália e Holanda.



Já a Argentina, que caiu da primeira para a sétima posição entre junho e agosto, recuperou o sexto lugar da Croácia. A Rússia passou a República Tcheca e está em nono, enquanto Portugal divide o décimo posto com a Inglaterra. A França, que aparecia em 11º no mês passado, agora está em 12º, somente três pontos à frente da Turquia.



Entre os sul-americanos, o Paraguai teve a maior ascensão no ranking. Líder isolado das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, o país ganhou cinco posições e já está em 17º, à frente do Uruguai, que caiu três postos e aparece em 23º.



Entre os cinqüenta primeiros, o Equador teve uma das maiores arrancadas. Subiu 11 posições e já está em 31º, logo atrás da Sérvia, que também disparou 10 lugares. Mas nenhuma seleção da parte de cima do ranking superou a escalada da Suíça, que ganhou 18 postos e já figura em 27º lugar.



A maior ascensão de todo o ranking foi da Jamaica, que chegou a bater México e Honduras nas eliminatórias e garantiu a disparada do 116º lugar para a 83ª posição, entrando de vez no top 100. O destaque negativo ficou com a Noruega, que perdeu 15 lugares e deixou o top 50, aparecendo em 54º.



TOP 10 DO RANKING DA FIFA



1 - Espanha - 1.657 pontos

2 - Alemanha - [+ 1] 1.413 pontos

3 - Itália - [- 1] 1.356 pontos

4 - Holanda - [+ 1] 1.306 pontos

5 - Brasil - [- 1] 1.286 pontos

6 - Argentina - [+ 1] 1.181 pontos

7 - Croácia - [- 1] 1.158 pontos

8 - Rússia - [+ 1] 1.079 pontos

9 - Rep. Tcheca - [- 1] 1.062 pontos

10 - Portugal e Inglaterra - [+ 4] 1.058 pontos



Fonte: UOL