Lula quer vender etanol para Europa e fazer parcerias para produzir na África "Podemos oferecer para eles um álcool de boa qualidade, gerador de empregos, bem mais baratol", disse Lula.

Roma - Depois de insistir para emplacar o etanol e enfrentar resistências sérias na Europa devido a escassez de áreas para agricultura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou uma mudança de estratégia do Brasil para vender álcool para os países europeus.



“O meu conselho é pedir para eles não produzirem de canola, ou de beterraba, que fica muito caro. Então, podemos oferecer para eles um álcool de boa qualidade, gerador de empregos, bem mais barato e ainda estou propondo para eles parceria no Brasil”, disse Lula, em entrevista coletiva, em Roma, antes de embarcar para a reunião do G20, que será realizada em Washington.



Para o presidente, as parcerias podem ser feitas inclusive com países europeus para produzirem álcool em países africanos.



“Eu nem quero que eles só comprem o nosso, não. Eu quero que eles se instalem no Brasil, montem empresas juntos com empresas brasileiras e produzam o etanol que eles querem comprar. Estamos oferecendo mais. Temos oferecido parceira do Brasil com outros países para investimentos em terceiros países”, disse o presidente.



Lula se disse incansável e aposta na conferência internacional que ocorrerá em São Paulo na próxima semana para difundir o uso do etanol. A estratégia a longo prazo do Brasil é transformar o etanol em commoditie.



“Toda vez que você discute qualquer coisa que signifique mudança de hábito, leva um tempo enorme para as pessoas compreenderem", assinalou o presidente. "Mas o Brasil é persistente, na próxima semana teremos uma conferência de quase uma semana. Eu participarei do encerramento. Tem a presença de aproximadamente 40 ministros e muitos especialistas do mundo. Então, o que esperamos é que esse conjunto de iniciativas do Brasil vá permitindo às pessoas compreenderem que o etanol é uma saída extraordinária para quem tem petróleo e para quem não tem”, disse Lula.



“O que o Brasil está se propondo é tecnologia e capacidade produtiva. Temos disposição de fazermos parceria. Mais vontade que isso é impossível. Mais atrativo que isso é impossível”, completou Lula.



A comitiva do presidente Lula circulou em Roma em quatro automóveis Fiat Línea Flex com propaganda do etanol brasileiro.