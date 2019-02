PIB não sofre desaceleração com a crise Crescimento do produto interno bruto no Brasil foi de 1,8% em relação ao trimestre anterior.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, divulgado nesta terça-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresceu 6,8% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Na comparação com o trimestre anterior, a alta foi de 1,8%.



Os dados ainda não trazem o impacto da crise financeira internacional, que atingiu o país no último trimestre do ano.



No 2º trimestre deste ano, o PIB havia apresentado alta de 6,1% na comparação com igual período de 2007. Em relação ao primeiro trimestre, a alta havia sido de 1,6%.



O PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, teve alta de 6,3% no acumulado de doze meses terminados em setembro e de 6,4% no acumulado do ano. A preços de mercado para o terceiro trimestre de 2008, alcançou R$ 747,3 bilhões, sendo R$ 631,5 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e R$ 115,8 bilhões a impostos sobre produtos.

Destaques

No terceiro trimestre, os destaques foram a indústria, com alta de 2,6%, seguida pela agropecuária, com elevação de 1,5%, e serviços, com aumento de 1,4%. As comparações foram feitas com base no trimestre imediatamente anterior.



Dentre os setores que mais contribuem para o valor adicionado na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a indústria obteve o melhor desempenho, com alta de 7,1%, seguida pela agropecuária, com alta de 6,4% e pelo setor de serviços, com crescimento de 5,9%.



Na atividade industrial, o destaque foi a construção civil, que teve alta de 11,7%.



Na composição da demana interna, o consumo das famílias teve alta de 2,8% no terceiro trimestre, em comparação com o trimestre anterior. Já a formação bruta de capital fixo, que são os investimentos, registrou alta de 6,7% na mesma comparação. Os gastos da administração pública subiram 1,5%.