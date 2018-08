Homem é preso quando tentava roubar documentos na Prefeitura de Martins Antes, Judenildon de Lima entrou na casa de um contador na cidade e pegou documentos referentes à prestação de contas de eleições.

Um homem foi detido por policiais militares na terça-feira (5) acusado de roubar documentos na casa de um contador e na Prefeitura de Martins, distante 362 Km de Natal.



Segundo informações da delegada Sheila Freitas, que responde pela titularidade da delegacia daquela cidade, Judenildo Alves de Lima entrou na casa do contador se aproveitando de uma janela aberta por volta das 12h e pegou documentos referentes a prestação de contas de campanha política.



Em seguida, ele foi à Prefeitura de Martins e entrou no prédio procurando pela secretaria de Ação Social. “Ele entrou na sala do secretário de Administração e pegou alguns ofícios quando um engenheiro entrou na sala perguntando por quem ele procurava, o que fazia ali e que papéis estava pegando”, contou a delegada.



Acuado com a presença do engenheiro, Judenildo desconversou e ainda conseguiu sair da sala com alguns documentos. Momentos depois, a polícia foi acionada e alguns funcionários foram questionados acerca da fisionomia e da roupa do suspeito. “Com essas informações, os policiais o encontraram e o levaram à delegacia”, disse Sheila Freitas.



Ele negou tudo em depoimento à delegada alegando que estava bêbado, mas foi "autuado em flagrante por furto e por subtrair documentos públicos". Judenildo está detido na delegacia de Martins. De acordo com a delegada Sheila Freitas, ele teria confessado o crime na manhã desta quarta-feira (5).