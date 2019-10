Petrobras apresenta espetáculo baseado na obra de Dona Militana

Nesta quinta-feira (29), estreia O Romanceiro, às 20 h, no Teatro da Cultura Popular, ao lado da Fundação José Augusto. O espetáculo de teatro, música e dança é baseado nos antigos romances e canções cantadas por Dona Militana, que estará presente à noite de estréia. A entrada é franca.O Romanceiro tem a direção geral de Véscio Lisboa - diretor do Auto de Natal de 2007, iluminação de Castelo Casado, trilha sonora e direção musical Elnatan de Souza e coreografia de Ronaldo Damas. O espetáculo foi concebido e montado pelo Centro AMA-GOA de Cultura e Meio Ambiente e o Rancho – Centro Petrobras de Desenvolvimento Sustentável, com o patrocínio da Petrobras.Este trabalho resgata as raízes culturais do Nordeste, por meio de uma linguagem artística, popular e contemporânea. O trabalho conta com a participação dos ex-alunos do Programa de Criança Petrobras de Macau - jovens da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, localizada nas comunidades de Barreiras e Diogo Lopes, em Macau – e do Grupo de Dança do Porto de Ama (Grudanporam).

Sobre os Romances

Os romances são poemas musicados que surgiram na Europa durante a Idade Média, principalmente no período das Cruzadas (1096 – 1270 D.C,). Esta é a fase áurea da cavalaria, em que a bravura dos cavaleiros cristãos deu origem às canções de gesta (canções que celebravam grandes feitos) traduzindo em verso e canto, as aventuras dos Cruzados. Eram longos poemas, com centenas de estrofes, transmitidos oralmente, antes do advento da imprensa e perpetuados pela memória popular. Os romances existiram com outras denominações em diferentes países europeus, mas foi em Portugal e na Espanha que eles ganharam maior projeção.O estudo do romanceiro no Brasil compreende duas grandes vertentes: O Romanceiro Ibérico (de Portugal e Espanha) e o Romanceiro Brasileiro. O Rio Grande do Norte, como os demais estados nordestinos, é rico, ainda hoje, em romances ibéricos e brasileiros.

Dona Militana

Dona Militana Salustino do Nascimento, Guardiã do Romanceiro Medieval Nordestino, é a mais importante romanceira do Brasil. Em 2005, foi condecorada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nasceu em Barreiros, no município de São Gonçalo do Amarante (RN), em 1926, e reside no Sítio Oteiro, localizado neste mesmo município.