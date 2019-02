Mossoró: vereadores lançam carta de princípios No documento, os novos parlamentares se comprometem em elaborar leis “que representem os anseios da sociedade”.

A renovação na Câmara Municipal de Mossoró foi significante nas eleições deste ano. Dos 13 vereadores que compõem a Casa, nove sairão a partir do dia 31 de dezembro de 2008. Os novatos chegaram querendo mostrar serviço. Durante a solenidade de diplomação realizada nesta sexta-feira (12), eles apresentaram uma Carta de Princípios.



Entre outras promessas, no documento os vereadores garantem que vão defender a independência dos poderes.



Confira abaixo a íntegra da carta:



“Em uma democracia como a nossa, onde o povo elege seus representantes, temos que ter um parlamento forte, atuante e responsável.



Neste momento histórico em que vivemos, quando a Câmara Municipal da Nossa cidade passa por grande renovação, nós vereadores eleitos, abaixo-assinadosassumimos o compromisso com o povo de Mossoróde um legislativo participativo, transparente, ético e sintonizado com a opinião pública.



A elaboração de leis e projetos que traduzam os anseios e as necessidades coletivas, a fiscalização externa, financeira, orçamentária de controle e de assessoramento dos atos do executivo são algumas das atribuições da Câmara Municipal.



Mas não é só nisso que balizaremos nossa atuação. Respeitando a legislação vigente e a independência dos poderes, desempenhamos nossos mandatos em completa sintonia com os desejos da população, primando pela transparência na gestão dos recursos, valorização de tosos os membros da casa, planejamento de ações que visem o desenvolvimento sustentável de nossa cidade e finalmente pela aproximação cada vez maior do povo com seus representantes.



Sempre baseados nos principios da participação popular, transparência e ética, teremos a credibilidade do parlamento municipal assegurada e o compromisso com a sociedade na defesa da vida e da democracia garantidos.



Mossoró, 12 de dezembro de 2008”.