A tênue fronteira da transgressão Debate sobre pichação coloca em xeque visão sobre o que é arte.

As latas de spray terem se tornado um instrumento de expressão, seja para deixar uma garatuja, uma mensagem política ou uma ilustração decente na parede, é a cara do nosso tempo. É o que defende a pesquisadora Sanzia Pinheiro, uma organizadoras do DenCidade, evento que promoveu uma série de intervenções urbanas na Zona Norte de Natal em março deste ano.



"Esse é um fenômeno típico dessa época. Depois da segunda metade do século 20, arte se caracterizou pela quebra de limites e pelo aumento na necessidade de expressão. Seguindo essa tendência, a rua passou a se constituir num espaço de expressão e de contestação e elementos que antes eram exclusivos da rua passaram a ser utilizados na arte. Por isso, esse questionamento passa a se utilizar das letras do grafite, das palavras de ordem e outros elementos urbanos", explica.



Outro ponto comum é a ação desses grupos artísticos se voltar contra instituições, como galerias e museus, para questionar a natureza desses espaços. "Teve uma edição da Bienal Ceará em que o Coletivo Transição Listrada encheu o espaço destinado a eles com uma camada de um pó muito fino. Alguns dias depois, o prédio teve que ser esvaziado porque ninguém conseguia ficar lá dentro com a quantidade de pó que se espalhou", lembra.



Se entrarmos no campo da pichação, aí o terreno se torna ainda mais movediço. "Qualquer pichação pode ser uma expressão artística. Como dizer o que é arte ou não? O que se fala, nesse caso, é no sistema de arte, em que as categorias estão enquadradas dentro de um cânone. Mas, ocorre que essas classificações estão sendo quebradas. O próprio percurso do artista define o que ele faz como arte, o desenvolvimento de sua linguagem", defende.



"O grafite vê as coisas assim", completa. Segundo Sanzia, entre os grafiteiros a discussão se dá num sentido inverso. "Muitos deles defendem que o verdadeiro espaço do grafite é o urbano e consideram levar o trabalho para uma galeria um equívoco", adverte.



Um exemplo claro é da galeria Choque Cultural, em São Paulo, que expõe e comercializa painéis de grafiteiros. "Em protesto, o espaço foi invadido e os trabalhos pichados, o que gerou um prejuízo de mais de R$ 15 mil", diz.



Em artigo publicado na Folha de S. Paulo, os curadores da Bienal de São Paulo deste ano, Ivo Mesquita e Ana Paula Cohen, questionaram a ação empreendida na Bienal. "O acontecimento na Bienal está longe de poder ser chamado de estético e pacífico: 40 jovens invadem o pavilhão da Bienal como um arrastão, derrubando tudo, agredindo pessoas fisicamente, com o objetivo de, segundo a convocatória pela internet de seu líder Rafael Augustaitz, pichar o segundo e o terceiro andar, destruindo todas as obras", declararam.



E fizeram o alerta: "Será que o meio artístico não se dá conta do autoritarismo de tal gesto, do que ele implica de censura ao outro?" "Esse grupo é o mesmo que invadiu o Centro Universitário Belas Artes", avisa Sanzia Pinheiro. "O grafite é utilizado como uma válvula de escape, um protesto contra esse status quo da arte. Então, deve-se perguntar: o que é o picho? O que é arte hoje? Se quero organizar uma exposição, os critérios serão mais restritos. Agora, se a intenção é realizar uma intervenção urbana, o critério é outro. A proposta é tocar as pessoas, sensibilizar a população, criar poesia, provocar. É a arte que deve desautomatizar as pessoas", conclui.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 39 - de 20 a 26 de dezembro