Mostra de vídeos apresenta "Cartola"

Cafi Cartola foi um dos fundadores da escola de samba Mangueira.

A vida de um dos mais renomados cantores e compositores da música brasileira, o sambista Cartola, é retratada em um filme que leva seu nome e será exibido hoje (26) durante a Mostra Vidas na Tela, no Moviecom do Praia Shopping.



Sob a direção de Lírio Ferreira e Hilton Lacerda, o filme, lançado em 2007, conta a história do samba no Brasil por meio da vida de Agenor de Oliveira, o Cartola.



Fundador da escola de samba Mangueira, o sambista compôs mais de quinhentas músicas, entre elas, “As rosas não falam” e “O mundo é um moinho”. A entrada custa somente R$ 1.





Mostra Vidas na Tela - Cartola

Sessões: 16h20, 18h10 e às 20h

Moviecom - Praia Shopping

Duração: 88 minutos

Classificação indicativa: 10 anos





Confira a programação dos próximos dias:



Dia 27/11 – (Quinta-Feira)



Grupo Corpo 30 anos – Uma família brasileira

Sessões: 16h50, 18h25 e 20h

Duração: 74 minutos

Classificação indicativa: livre

Sinopse: Em 2005, para comemorar 30 anos de fundação, o Grupo Corpo - uma das mais célebres companhias de dança do país – criou o espetáculo Onqotô, com música de Caetano Veloso e José Miguel Wisnik. Ao longo de 58 horas de material filmado, o documentário acompanha a criação do espetáculo e suas turnês. Depoimentos de artistas e críticos de vários países e inserções de trabalhos marcantes traçam um painel evolutivo e atestam a criatividade, o vigor e a brasilidade do Grupo Corpo, uma companhia de cunho familiar e reconhecimento internacional.





Dia 28/11 (Sexta-Feira)



Panair Brasil

Sessões: 17h, 18h30 e 20h

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: livre

Sinopse: A história da Panair do Brasil, a empresa pioneira na aviação comercial brasileira. Tendo seu auge durante o governo Juscelino Kubitschek, a empresa passou a ser perseguida durante a ditadura militar até ter suas linhas aéreas cassadas, em 1965.



Dia 29/11 (Sábado)



O engenho de Zé Lins

Sessões: 16h30, 18h15 e 20h

Duração: 85 minutos

Classificação indicativa: 10 anos

Sinopse: O longa traça o perfil do escritor paraibano José Lins do Rego, enfocando desde os tempos de sua infância, no ambiente que imortalizaria em romances como Menino de Engenho, ligados ao ciclo da cana-de-açúcar, até sua maturidade. Ao lado de outras manifestações de sua marcante figura humana, o documentário apresenta o homem solidário e afetivo, o amigo fiel, o amante apaixonado pelas coisas simples da vida e pelo povo.



Dia 30/11 (Domingo)



Waldick, sempre no meu coração

Sessões: 17h20, 18h40 e 20h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: livre

Sinopse: Saindo de Caitité, no sertão baiano, Waldick Soriano encarou uma dura trajetória de vida até o estrelato. Lavrador, garimpeiro e engraxate que só estudou até o quarto ano primário, seu talento musical é descoberto em São Paulo. Aí se inicia sua transformação num ídolo popular, que, nas décadas de 60 e 70, tem suas músicas nas paradas de sucesso e na boca do povo. Apesar da fama, em sua história pessoal não faltam decepções amorosas, e, no final, a solidão.