Rogério Marinho vai conversar com Eduardo Campos sobre permanência no PSB

Vlademir Alexandre Rogério Marinho: "Continuo aliado do Rio Grande do Norte".

Ator principal do embate interno do PSB nas prévias da eleição em Natal, Rogério Marinho vive uma relação estremecida com a governadora Wilma de Faria, com quem não conversou após o pleito de Natal. A ausência do parlamentar na reunião da bancada governista nesta quarta-feira (5), segundo o próprio deputado, deveu-se a outros compromissos que já estavam agendados.“Fui comunicado muito em cima da hora (da reunião) e tive algumas audiências durante a tarde, por isso não pude comparecer”, explicou o deputado.Quando questionado se continua aliado de Wilma de Faria, Rogério disse que continua aliado do Rio Grande do Norte e que, a princípio, não pretende conversar com a governadora sobre sua situação no PSB.“Vou falar com o presidente nacional do meu partido, Eduardo Campos. Como sou deputado federal, minha relação hierárquica, com todo respeito à governadora, é com o presidente nacional do partido”, explicou o deputado.Mesmo com o clima de desconforto na legenda, Rogério Marinho diz que não tem discutido com outras legendas sobre uma possível mudança de partido. O deputado, inclusive, afirma que sua intenção é permanecer no PSB.“Pretendo continuar no PSB, mas, da maneira como está, eu não estou confortado”, disse Rogério, que ainda não agendou o encontro com o presidente nacional do partido.

Emendas

Sobre as emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União, Rogério Marinho diz que só pretende explanar suas propostas no momento da reunião geral de bancada, que ocorre no dia 12 de novembro.