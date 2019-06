Wilma de Faria e Micarla de Sousa se reúnem para discutir crise na saúde Depois da decretação do estado de calamidade pública pelo Estado no último dia 30, nesta quarta-feira (7), foi a vez do Município.

A governadora Wilma de Faria e a prefeita Micarla de Sousa, juntamente com os representantes do Ministério Público, se reúnem às 17h desta quinta-feira (8) para discutir a crise na saúde.



Na reunião desta tarde a governadora e a prefeita vão discutir soluções para a crise na saúde que acomete tanto o Estado, após greve dos médicos e o fim dos contratos com as cooperativas, como o Município.



Também seguindo os passos do Governo do Estado, após o decreto de estado de calamidade, o Município irá contratar de imediato 100 médicos, através de processo seletivo; abrirá concurso público, além de tomar outras medidas como reestruturação das unidades de saúde, abastecimento de medicamentos e o fortalecimento do Comitê Permanente de Combate à Dengue.



“Existe uma grande deficiência de médicos nas unidades e precisamos fazer com que a população seja atendida”, destaca o secretário municipal de Saúde, Levi Jales.