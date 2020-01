América 1 x 1 Santa Cruz: fim de jogo Jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Estadual e vale subir na tabela para o alvirrubro enquanto o Santa quer consolidar sua liderança.

FIM DE JOGO



46 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!!!! Nos acréscimos do segundo tempo, Berg insiste na jogada e bate forte para empatar o jogo, no Machadão



44 minutos - Árbitro dá quatro minutos de acréscimos. Torcida alvirrubra impaciente e ansiosa.



42 minutos - América se expõe às investidas do Santa Cruz e escapa de tomar mais gols.



39 minutos - Jogo entra nos minutos finais e decisivos, principalmente para o América.



34 minutos - Alexandre cabeceia, mas sem perigo e Eridelson faz a defesa.



29 minutos - Uhhhhhhh!! Vacilo da defesa americana e quase o segundo gol do Santa. Kel bateu forte, Rodolfo faz grande defesa e Jandir perde a chance.



23 minutos - Marcelo Vilar faz alterações e mexe no time para chegar ao empate.



19 minutos - Santa Cruz explora mais os contra-ataques para liquidar o resultado. América vai em busca do empate.



14 minutos - Resultado adverso não estava nos planos do América para o jogo.



8 minutos - GOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ!!! Contra-ataque rápido e a bola foi batida cruzada por Fernandes, que não deu chances a Rodolfo.



5 minutos - Santa Cruz busca explorar as investidas do América e sair no contra-ataque.



2 minutos - América volta para o segundo tempo disposto a marcar gols e conquistar os três pontos.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - Uhhhhhh!! Belo chute de fora da área e Rodolfo se estica todo. A bola sai em tiro de meta.



44 minutos - Primeiro tempo vai se encerrando. Muitas faltas e algumas chances criadas de ambas as partes.



41 minutos - Gol ainda não saiu, mas o jogo é bom no Machadão.



37 minutos - Uhhhhhh!! Rebote da zaga do Santa Cruz e Berg bate forte. A bola passa com perigo.



34 minutos - Uhhhhh!! Rodolfo é exigido e faz defesa importante para o América.



32 minutos - Pressão do América anima torcida presente ao Machadão.



27 minutos - Santa Cruz apela para as faltas para impedir a criação de jogadas por parte do América.



22 minutos - Uhhhhhhh!! Bola cruzada na pequena área e Lúcio não consegue alcançar. Mais uma chance perdida pelo América.



21 minutos - Alvirrubro se aproxima com mais perigo do primeiro gol. Bola cruzada na área é a nova arma do América.



16 minutos - Uhhhhh!! Kel bate colocado e a bola passa com perigo ao gol do América.



14 minutos - América tem mais posse de bola, mas só teve o chute de Berg até o momento. Rogério Baiano arrisca pelo Santa Cruz, mas a bola passa longe.



11 minutos - América pode realizar vai realizar sua primeira alteração. Alexandre aguarda se Berg vai se recuperar da contusão.



9 minutos - Uhhhhhh!! Berg bateu de fora e a bola quase engana o goleiro Eridelson, que coloca para escanteio.



6 minutos - América é melhor em campo, mas ainda não criou uma chance real de gol.



3 minutos - Depois de paralisação para atendimento ao jogador do Santa Cruz, equipe visitante cobra escanteio e Rodolfo tira de soco a bola da área do América.



1 minuto -Santa Cruz toma iniciativa, mas o América responde em contra-ataque. Jogo tem cara que será bom.



América e Santa Cruz se enfrentam neste sábado à noite pela sexta rodada do Campeonato Estadual.



O alvirrubro tropeçou na rodada passada ao empatar com o ASSU por 2 a 2, quando estava vencendo por 2 a 0 e permitiu a igualdade.



Já o Santa Cruz venceu os cinco jogos disputados até o momento e é o líder isolado do campeonato.