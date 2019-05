Paulo César Caju critica futebol carioca "O Bota já caiu, agora foi a vez do Vasco. O Flu para mim ainda está na Segundona, pois foi convidado"

Com passagens nos quatro times grandes do Rio (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco), Paulo Cézar Caju teve uma marcante carreira de jogador de futebol. Considerado ídolo no Botafogo, ele também vestiu a camisa da Seleção Brasileira, o que lhe rendeu 17 gols e o título de campeão do mundo na Copa de 70.



Atualmente morando em São Paulo, Caju lamenta a queda cada vez mais crescente do futebol carioca. Em entrevista ao site Justicadesportiva.com.br o ex-jogador chutou o balde e pediu mais organização no esporte, no Rio de Janeiro. Além disso, Caju ainda acredita que se as coisas continuarem do jeito que estão, o Botafogo é forte candidato a ser rebaixado no próximo ano e ainda alega ter vergonha de ver o futebol que o clube Alvinegro está mostrando atualmente.



JD – O que tem achado do futebol carioca?



Paulo Cézar Caju – “Estou morando em São Paulo desde o ano 2000, mas é lógico que eu não gosto de ficar ouvindo toda hora que os clubes de São Paulo são mais organizados, mas acho que o Rio já vem pecando há muitos anos. Se não me engano, o Vasco foi o último a ganhar um Campeonato Brasileiro em 2007, porque em 2000 para mim não conta, pois roubaram o São Caetano aqui e foi um absurdo. Então a gente está pecando.”



JD – Você acha que os times do Rio são fortes candidatos para o rebaixamento novamente em 2009?



Paulo Cézar Caju – “O Botafogo já caiu, agora foi a vez do Vasco. O Fluminense para mim ainda está na Segunda Divisão, pois o Fluminense não subiu, ele foi convidado. O Flamengo esteve várias vezes para cair. A gente está sempre achando que tem uma melhorazinha por permanecer por um certo período em primeiro lugar, a gente se ilude. Aqui nós não temos plantel para disputar quatro competições como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e o Estadual, fora a desorganização, que acaba não pagando salários aos funcionários.”



JD – Qual o conselho que você daria para o futebol carioca?



Paulo Cézar Caju – “Estamos regredindo há muito tempo e não acordamos. Continuamos com aquela mania de querer levar vantagem e não existe mais isso. Temos que copiar o que é bom. Olha o futebol do Grêmio, do Internacional, todos tem estádios próprios e nós não temos, exceto o Vasco. O Flamengo não tem, o Botafogo cederam para ele, o Fluminense tem um estádio para treinamento. Temos somente o Maracanã, pois isso é o fruto de uma desorganização total que existe na minha cidade.”



JD – Te preocupa o desmanche que aconteceu no Botafogo?



Paulo Cézar Caju – “Nós vamos voltar para a Série B com esse time que eles estão armando. Com esse plantel tem totais chances de ser rebaixado. Primeiro tem que se estruturar e o Botafogo não tem estrutura. General Severiano é um campo pequeno para jogar society e divisões de base não existe. O time do Rio que está um pouco melhor é o Fluminense, que tem Xerém e teve um respaldo da Unimed, pois não fosse esse patrocínio, o Tricolor estaria na mesma situação e agente está sempre achando que somos uma vitrine.”



JD – Você aceitaria um convite para fazer parte da nova diretoria do Botafogo?



Paulo Cézar Caju – “Sou muito amigo do Bebeto. Já participei de várias campanhas para ele se reeleger. Não conheço ninguém da atual diretoria. Ninguém nunca me procurou, pois também vivo em São Paulo. Mas se eu tivesse a oportunidade de poder ajudar o Botafogo, logicamente que eu gostaria, não só o Botafogo, mas o futebol do Rio.”



JD – Você acha que o futebol atualmente está mais violento do que na sua época de jogador?



Paulo Cézar Caju – “O futebol sempre foi desse jeito. Na minha época os jogadores eram até mais maliciosos. Hoje em dia eles são brutos, rígidos, mas não tem a malicia e a bagagem dos jogadores do passado que sabiam como te quebrar e bater.”



JD – Você tem vontade um dia de ser técnico do Botafogo?



Paulo Cézar Caju – “Não. Sou uma pessoa muito impaciente e com esse futebol que está se jogando hoje eu tenho vergonha de ver.”



Justiça Desportiva