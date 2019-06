Paulo Davim volta a Assembléia Legislativa para lutar pela Saúde

Fotos: Delma Lopes Paulo Davim toma posse na AL-RN.

Micarla prestigia posse de Paulo Davim.

Com uma solenidade realizada no Auditório Robinson Faria, da Casa, o médico assumiu o compromisso de colaborar com as ações na área de Saúde do município de Natal, e não só legislando. Segundo a prefeita, Paulo tem colaborado “e muito” no início da sua gestão.“Essa assessoria que Paulo está nos dando tem contribuído muito, seja na escolha dos nomes para compor a Secretaria de Saúde, ou opinando nas ações”, declarou Micarla.Quem também não poupou elogios ao desempenho de Davim como parlamentar foi o presidente da Casa, Robinson Faria.O deputado Paulo Davim, assumiu o seu primeiro mandato na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte em 2003, pelo Partido dos Trabalhadores. Na última eleição ficou como 1º suplente. A saída de Micarla para assumir a Prefeitura de Natal o reconduziu a vaga.Além de Davim, na Assembléia Legislativa do RN, o Partido Verde é representado pelo deputado Gilson Moura.