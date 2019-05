PM cria Companhia Independente de Prevenção ao Uso de Drogas Cipred deverá desenvolver atividades de prevenção ao uso e tráfico de drogas no Estado por meio de ações educativas junto a crianças, adolescentes e respectivas famílias.

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte criou dentro de suas estruturas a Companhia Independente de Prevenção ao Uso de Drogas (Cipred). O órgão, que é subordinado à Diretoria de Ensino da PM, deverá desenvolver “atividades de prevenção ao uso e tráfico de drogas no Estado por meio de ações educativas junto a crianças, adolescentes e respectivas famílias”.



A criação da Cipred foi publicada na edição desta quinta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado (DOE). O decreto que cria o órgão, de número 21.002, é assinado pelo governador em exercício, Iberê Paiva Ferreira de Souza, e pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Agripino Oliveira Neto.



Segundo o documento, a Cipred é sediada em Natal e atua em todo o território do Rio Grande do Norte e tem dois objetivos específicos: desenvolver atividades de prevenção ao uso e tráfico de drogas no Estado por meio de ações educativas junto a crianças, adolescentes e respectivas famílias; e colaborar com as demais Unidades Operacionais da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e outros componentes do Poder Público, bem como da sociedade civil na execução de atividades relacionadas à área de atuação da Companhia.