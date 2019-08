Sargento pode ter matado a mulher por ciúmes

Geraldo Miranda Casa onde o sargento da PM morava com a mulher e onde ocorreu a tragédia.

O crime ocorreu às 11h40, quando o sargento estava em casa com a mulher. Ele desferiu contra ela três tiros de revólver calibre 38 e depois se matou com um tiro na cabeça em frente a dois amigos do quartel.A polícia ainda não sabe o que levou o sargento a cometer tal ato, mas o comentário na vizinhança é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes.De acordo com vizinhos, o casal tinha se mudado para a residência há menos de um mês. “Eles eram muito tranqüilos. O rapaz era gente boa, muito simpático. Nunca ouvimos nenhuma confusão”, disse um vizinho, que pediu para não ser identificado.Uma vizinha do casal que estava em casa preparando o almoço ouviu a discussão entre o PM e a mulher. “Ela pediu pelo amor de Deus que ele não a matasse, achamos até que era brincadeira, mas ouvimos os tiros e tudo ficou quieto”.Os vizinhos acham que o crime foi cometido por ciúmes do sargento. “Ela era uma mulher muito bonita que chamava atenção, mas nunca deu cabimento a ninguém”.O sargento trabalhava no 4º Batalhão da PM e prestava serviços de segurança para um supermercado próximo a sua residência, também na Zona Norte.



* Atualizado às 17h35 para acréscimo de informações.