ABC contrata mais um zagueiro

A sexta-feira (16) está sendo de muitas novidades para a torcida alvinegra. Após anunciar as contratações do meia-atacante Ricardinho e do volante Simão, o presidente ABCdista, Judas Tadeu, confirmou o acerto com o zagueiro Gaúcho, 28 anos, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro 2008 pelo Fortaleza/CE.Gaúcho é mais um que chega com a indicação do técnico Heriberto da Cunha. O jogador fechou contrato de um ano com o Mais Querido e chegará a Natal no início da tarde deste sábado (17). Ele sairá de Curitiba (PR) às 7h, no vôo TAM JJ 3080, com chegada prevista ao Aeroporto Internacional Augusto Severo às 12h10.

Conheça um pouco mais do novo contratado do ABC:

Márcio Rodrigo Trombetta – GaúchoPosição: ZagueiroNascimento: 06/07/1980 (28 anos)Naturalidade: Coronel Vivida (PR)Clubes: Iniciou nas categorias de base do Grêmio/RS, onde atuou durante 6 anos (1994-2000). Em seguida, se profissionalizou no Sport/PE, jogando no clube pernambucano de 2000 a 2003, ano em que foi campeão estadual com o Rubro-negro. Gaúcho ainda jogou no Atlético/MG (2004-2005), Portuguesa/SP (2005-2006), defendeu o Naval 1° de Maio/Portugal (2006-2008) e no segundo semestre de 2008, atuou no Fortaleza/CE.

Com informações da Assessoria de Imprensa do ABC.