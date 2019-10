Só para fumantes

Divulgação

Homens-chaminé

De Pinar Del Rio a Natal

Cabrera Infante, amante dos puros, possuía quatro havanas no bolso da camisa, bem perceptíveis. Era impossível negar. Enquanto na televisão saía fogo pra todo lado, Fidel fazia fumaça pura com os charutos de Cabrera Infante. Logo, três foram queimados, para desespero do subordinado. Por sorte, o filme tinha pouco mais de 80 minutos e não empolgou Castro."Muitas canções e poucos índios", disse o líder revolucionário, inaugurando a crítica de cinema em Cuba. Porém, antes de sair, disse: "Vejo que ainda sobrou um índio", referindo-se ao derradeiro charuto. E emendou: "Se eu pedir o índio emprestado, você se aborrece?". Em plena Guerra Fria, era melhor não esquentar a cabeça.Este pequeno 'causo' cubano faz parte do livro Fumaça Pura, do próprio Guillermo Cabrera Infante. O ensaio com pouco mais 400 páginas celebra o ato de fumar e a história do tabaco nos clássicos do cinema, da literatura, bem como de fatos pitorescos envolvendo personalidades mundiais.Famoso por gostar de rimas, trocadilhos e jogos verbais, Cabrera Infante - autor do original Três Tristes Tigres - liquidifica uma série de narrativas, desde a descoberta dos homens-chaminés - índios tainos e siboneys, habitantes primitivos da ilha - por Cristovão Colombo, até os fumantes mais famosos de Hollywood - dentre os quais, Humphrey Bogart, Orson Welles (que dizia fazer filmes para fumar charutos grátis), John Huston.Décadas da literatura e do cinema - "porque aqueles que esquecem os filmes do passado estão condenados a ver remakes" - são percorridas, à medida que um confronto entre charutos, cigarros, cachimbo e rapé é promovido - "os charutos são longos, escuros, grossos e têm cheiro forte; os cigarros são curtos, brancos, delgados e perfumados".Paralelo a tudo isso, a forte ligação cultural entre Cuba e o tabaco. Conhecida por sua excelência no cultivo da erva, a ilha caribenha tem na produção de charutos seu principal item de exportação com valor agregado, cuja aura de sofisticação data do século 16, quando foi descoberto pelos espanhóis e apresentado à corte européia.Enraizado na cultura cubana - a ponto de ser um dos itens da libreta, a caderneta com a cesta-básica fornecida pelo governo - a manufatura de charutos é responsável pelo nascimento da consciência de classe, pois, nas fábricas, durante o período colonial, liam-se notícias e romances em alto-falantes, enquanto homens e mulheres trabalhavam o fumo.Fumaça Pura também destaca a lenda européia de que as charuteiras cubanas ficavam nuas enquanto manuseavam as folhas - o tabaco e a mitificação da ilha sensual contribuíram na ligação entre o poeta Federico Garcia Lorca e Cuba. Lorca, quando menino, era fascinado pelos desenhos paradisíacos que adornavam as caixas de fósforos cubanos, importados pela Espanha."Em nenhum lugar de Cuba é mais sensual, sensorial e evidente o tabaco". Assim Cabrera Infante define a província de Pinar del Rio, considerada a região produtora das melhores folhas de tabaco do mundo.Em 1994, o sociólogo paulista Olavo Pereira de Queiroz, 51, era representante de uma empresa extrativista de resina de pinheiro (o pinus) - utilizada em tintas, vernizes, produtos de limpeza - e foi designado para apresentar um projeto nesta localidade cubana, rica na matéria-prima - daí o nome Pinar del Rio.Comunista convicto e filiado ao PCdoB, Olavo conhecia a ilha desde 1986, quando fez sua primeira viagem a Cuba, como turista. Portanto, era o homem certo para a empreitada. Após três anos de frequentes viagens à república socialista (1994-1997), adquiriu o hábito de fumar charutos e resolveu estudar o assunto.Como o peruano Julio Ramón Ribeyro, autor de Só para Fumantes, fumar (no caso do limenho, cigarros) virou um "aperfeiçoamento de um ato, complemento de um dia, de um café-da-manhã, de um almoço ou de um embate amoroso".Em 1998, veio a Natal a passeio. Na capital potiguar, conheceu sua atual esposa e resolveu trocar São Paulo pelo calor nordestino. Vislumbrou ganhar dinheiro com o hobby e começou a vender charutos para o restaurante Guinza, em 2001. Marcas como Montecristo, Cohiba, Romeu e Julieta e Partagás figuram na prateleira da charutaria do restaurante japonês.Segundo Olavo, um bom charuto é caracterizado pela mistura exata de folhas novas - localizadas no alto das árvores - e velhas - as mais baixas. Preparado artesanalmente, a força, o aroma e o poder de combustão de um puro variam de acordo com a tripa (miolo), a capa (espécie de embalagem) e a grossura (calibre).Na contramão das campanhas antitabagismo, Olavo acredita, assim como Guillermo Cabrera Infante, e toda legião de amantes de havanas, que "os homens e os charutos terminam igualmente em cinzas".