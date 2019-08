Prefeita convida vereadores do PMDB para compor bancada governista

Elpídio Júnior Luis Carlos: "É natural que aliados participem do governo".

“Vamos nos reunir na próxima semana com o diretório municipal do partido para definir qual posição tomaremos”, disse o vereador Luis Carlos (PMDB).No encontro, a prefeita ressaltou a importância da participação do partido na bancada aliada, mas, segundo o vereador, não foi discutida a participação do PMDB na administração municipal. “Não falamos sobre cargos na prefeitura, mas é natural que aliados participem do governo”, ressaltou o pemedebista.Sobre as matérias que serão apreciadas e votadas a partir desta terça-feira (20) na convocação extraordinária na Câmara Municipal, o vereador afirmou que a posição será a favor da cidade. “Analisaremos os projetos independente de posição. O que for mais interessante para a cidade terá nosso apoio”, concluiu o vereador.