Atrasos da Gol continuam acima da média, aponta Infraero

Balanço divulgado, há pouco, pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) indica que 386 de 1.724 vôos programados entre a meia-noite e as 20h de hoje (26) sofreram atrasos de mais de meia hora, o que representa um percentual de 22,4% do total. Até as 20h, 49 (2,8%) vôos permaneciam atrasados e 155 (9%) tinham sido cancelados ao longo do dia.



Classificados pela presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Vieira, de “desvios em relação à média de outras companhias aéreas”, os atrasos e cancelamentos de vôos da empresa Gol continuam muito acima dos de outras empresas. A única empresa cujos maus resultados se aproximam dos da Gol é a Varig, que pertence ao mesmo grupo.



De acordo com a Infraero, 218 dos 518 vôos programados pela Gol atrasaram mais de meia hora, um percentual de 42,1%. Até as 20h, 25 vôos da empresa (4,8%) permaneciam atrasados e 24 (4,6%) foram cancelados ao longo do dia. A Varig teve 45 (33,3%) vôos atrasados e 27 (20%) cancelados.



A Webjet vem em seguida: 19 (30,2%) de seus 63 vôos sofreram atrasos e três (4,8%) foram cancelados. A TAM teve 49 (7,6%) vôos atrasados e 26 (4%) cancelamentos. Já a Azul, segundo a Infraero, não teve problemas de qualquer tipo em seus 14 vôos.



Às 20h, o maior número de vôos atrasados se concentrava no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília: dez ou 6,8% do total programado para todo o dia.