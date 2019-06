Israel anuncia nova trégua para acesso de ajuda humanitária

Marcello Casal Jr/ABr Escombros de Haret Hreik, bairro de muçulmanos xiitas no lado oeste da cidade.

A trégua tem duração de três horas, período no qual devem entrar no território 150 caminhões carregados com alimentos, medicamentos e mantas.Na última noite, pelo menos 12 alvos do Hamas foram atingidos por um ataque da aviação israelense, segundo informou um porta-voz militar de Israel. Os aviões “apontaram sobre locais de armazenamento de armas em casa de ativistas do Hamas, em túneis de contrabando e sobre elementos armados”, disse.De acordo com a Telam, o porta-voz também garantiu que esta foi a terceira noite consecutiva em que não foi lançado nenhum míssil do território de Gaza contra Israel.Segundo fontes médicas palestinas, nos ataques de hoje, pelo menos 15 palestinos morreram. O chefe dos serviços de emergência palestinos, Mouawiya Hassanein, disse que com essas vítimas, o número total de mortos chegou a 905, dos quais 277 são crianças, 95 mulheres e 92 idosos. Desde 27 de dezembro, foram registrados também quase 4 mil feridos.Segundo informações da BBC Brasil, do lado israelense, pelo menos 13 pessoas morreram desde o início da ofensiva sobre a Faixa de Gaza.Hoje, o porta-voz do governo, Mark Regev, disse que o exército vai manter a pressão sobre o Hamas. De acordo com as Forças Armadas de Israel, foram enviadas unidades reservistas para o território palestino, para renovar as tropas que já estão atuando em Gaza. No entanto, o país negou que isso signifique uma intensificação da ofensiva.Ainda de acordo com informações da BBC, o suprimento de alimentos e remédios está cada vez mais baixo e as pessoas estão com medo de sair às ruas em Gaza. Dois médicos noruegueses que trabalham no Hospital de Al-Shifa, principal território palestino, informaram que os pacientes estão morrendo porque faltam especialistas e equipamentos básicos.Além disso, por conta dos cortes freqüentes no fornecimento de energia elétrica, muitas cirurgias estão sendo feitas à luz de lanternas. De acordo com os médicos, metade dos pacientes é civil, inclusive crianças com ferimentos causados por projéteis e destroços de explosões. Ele disseram também que 12 funcionários de saúde foram mortos em serviço, quando suas ambulâncias foram atingidas, apesar de estarem identificadas.Ainda hoje, o enviado especial do chamado Quarteto (formado pela Rússia, União Européia, ONU e pelos Estados Unidos para negociações de paz no Oriente Médio), Tony Blair, chega ao Cairo para uma rodada de conversas com representantes egípcios, israelenses e palestinos.